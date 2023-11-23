Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях
Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Воскресенском районе Николаевской области. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.
В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не прокомментировали.
Накануне портал «Зеркало недели» сообщил о прогремевших взрывах в Киевской области. По всему региону была объявлена воздушная тревога.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.