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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской и Николаевской областях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Взрывы слышны в Кривом Роге Днепропетровской области и в Воскресенском районе Николаевской области. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

В Минобороны РФ информацию о взрывах пока не прокомментировали.

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Накануне портал «Зеркало недели» сообщил о прогремевших взрывах в Киевской области. По всему региону была объявлена воздушная тревога.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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