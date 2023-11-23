Западные страны продолжают борьбу с общим для ЕС «инакомыслием». Об этом 22 ноября в интервью «РИА Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В западных странах продолжается борьба с любыми формами общееэсовского «инакомыслия». Особое внимание уделяется тем людям, которые выбиваются из мейнстрима и при этом так или иначе связаны с Россией», — отметила Захарова.

Она привела в пример статью в бельгийской газете De Morgen, которая была опубликована 14 ноября с заголовком «Русские аристократы в Бельгии открыто защищают войну Путина». Захарова отметила, что внимание бельгийских журналистов привлекли потомки русских эмигрантов «первой волны», обвиняемые во всех «смертных грехах», в том числе в поддержке президента Владимира Путина и отказе признавать украинскую государственность. По ее мнению, публикация преследует цель заставить российских соотечественников замолчать, а бельгийские СМИ уже давно дискредитировали себя дезинформацией.

Ранее, 15 ноября, Захарова в ходе брифинга сообщила, что новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) является агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права. Отмечалось, что рестрикции не останутся без ответа.

Захарова тогда подчеркнула, что Евросоюз — «инструментарий», которым пользуется Вашингтон для проведения антироссийской повестки, не спрашивая ни у Брюсселя, ни у жителей европейских стран, насколько это соответствует их интересам.