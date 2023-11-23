ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в центре Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на Малой Сухаревской площади в центре Москвы. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в своем Telegram-канале.

«Движение по внешней стороне Садового кольца осуществляется по одной полосе из пяти», — отмечает ведомство.

Уточняется, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока не известны.

Дептранс порекомендовал водителям выбирать пути объезда аварии.

Ранее, 22 ноября, в Москве на внутренней стороне 55-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей, в результате чего пострадали два человека. 38-летний водитель автомобиля Honda совершил столкновение с автомобилем, остановившимся из-за ранее произошедшего ДТП еще с одним транспортным средством.