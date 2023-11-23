Старший мичман ВМФ России Никитин погиб при атаке безэкипажного катера ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб старший мичман Военно-морского флота (ВМФ) России Денис Никитин. Об этом сообщили на официальном сайте Черноморского казачьего округа.

Никитин был казаком хуторского общества «Невский». Прощание с ним состоялось 20 ноября в Новороссийске.

По информации «Известий», атака ВСУ произошла 10 ноября. Украинские боевики атаковали базу Черноморского флота. Отмечается, что Никитин героически погиб, пытаясь спасти свой корабль. Медики боролись за его жизнь, но Никитин скончался в госпитале.

Командир российского катера Никитин посмертно награжден орденом Мужества. Сообщается, что у него остались жена и две дочери.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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