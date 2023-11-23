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Танкист рассказал о получении военными ВС РФ трофейного бронетранспортера ВСУ

Танкист Волков: ВС РФ увели из-под носа трофейный бронетранспортер YPR-765 ВСУ
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Фото: t.me/mod_russia
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Военные ВС России завладели трофейным бронетранспортером YRP-765 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал командир танкового батальона Евгений Волков.

«Противник был разбит, разгромлен, и на некоторых позициях оставалась техника. <…> Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме «Армия-2023», — приводит его слова Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Как указали в ведомстве, танковый батальон Волкова смог отразить все атаки украинских войск в районе Работино и Вербового, а также уничтожить большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника.

Кроме того, сообщается что Волков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества.

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Ранее в этот день стало известно, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ, а также три опорных пункта и три района скопления техники на краснолиманском направлении. Помимо этого, с помощью FPV-дрона был уничтожен 12-миллиметровый миномет. Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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