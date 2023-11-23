Трюдо: Оттава и Вашингтон находятся на связи после взрыва на мосту

Оттава и Вашингтон находятся на связи и собирают всю возможную информацию о взрыве на мосту через Ниагарский водопад. Об этом 22 ноября сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы рассматриваем вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех пограничных пунктах после случившегося», — заявил Трюдо во время выступления в канадском парламенте.

Премьер-министр также подчеркнул, что Канада собирает информацию после случившегося и постоянно находится на связи с Соединенными Штатами.

Ранее, 22 ноября, сообщалось о том, что канадская граница закрыта в районе взрыва на Радужном мосту и на ближайших КПП с США.

В этот день портал ABC News сообщил, что мост через Ниагарский водопад, где проходит американо-канадская граница, был закрыт после взрыва на американской стороне моста. Как отметили в мэрии Ниагарского водопада, инцидент произошел с автомобилем Mercedes, направляющимся в Нью-Йорк.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что во время взрыва машины на мосту погибли два человека, ранениями отделался пограничник. ФБР проводит расследование взрыва на мосту как попытку совершения террористической атаки.