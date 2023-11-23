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В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами

МЧС: сегодня 82 соотечественника и члены их семей пересекли КПП «Рафах»
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Фото: ТАСС/МЧС России
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82 россиянина и члены их семей пересекли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Об этом 22 ноября сообщили в МЧС России.

«На данный момент организованная колонна выдвинулась в Каир, где в оперативном штабе МЧС России им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечат питанием, водой и ночлегом», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в этот день директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули палестинский анклав и были доставлены в Москву самолетами МЧС России.

Тогда же глава МЧС Александр Куренков доложил, что палестинский анклав уже покинуло более 570 из 909 человек, обратившихся к России.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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