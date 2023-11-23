Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине

Избранный лидер Аргентины Хавьер Милей предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Об этом 22 ноября сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала она журналистам, комментируя телефонный разговор Милея и Зеленского.

Ранее, 20 ноября, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что для России избрание Милея означает, что Аргентина теперь «будет в стане русофобских государств», от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.

Тогда же директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец допустил, что нового президента Аргентины Хавьера Милея могут снять, если он попытается продвигать политику, заявленную перед выборами.

Милей стал победителем на выборах президента Аргентины по итогам второго тура голосования, прошедшего 19 ноября. Сообщалось, что после подсчета 87% бюллетеней за него отдали 56% голосов, а за его соперника кандидата от правящей партии Серхио Массу — 44%.

В своей первой речи после избрания Милей охарактеризовал обстановку в стране как критическую. Он добавил, что стране требуются радикальные перемены. Милей отметил, что власти будут работать со всеми странами свободного мира, чтобы «построить лучшее будущее».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выступает за сотрудничество с Милеем. По его словам, в РФ обратили внимание на ряд заявлений нового аргентинского лидера в ходе избирательной кампании, однако будут ориентироваться на его работу после вступления в должность.