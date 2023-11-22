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Нетаньяху предупредил о последствиях нарушения режима прекращения огня в Газе

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 22 ноября заявил, что страна будет готова сразу возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в Газе будет нарушен.

«Мы будем действовать с умом, а по окончании дней перемирия мы вернемся к войне. Возможно, нам придется сделать это намного раньше, возможно, будет нарушение (перемирия. — Ред.), и мы не будем стоять, как овцы. Мы сделаем то, что нужно, чтобы план (по возвращению из Газы заложников. — Ред.) осуществился, но если он будет нарушен, мы будем знать, что делать», — сказал он на пресс-конференции.

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Ранее в этот день официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что военные пока не знают, когда в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечается, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что обмен заложниками будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления. На это время будет объявлена гуманитарная пауза.

Накануне старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

20 ноября министр чрезвычайного правительства страны Бени Ганц сообщил, что Израиль продолжит проведение операции в секторе Газа даже в случае освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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