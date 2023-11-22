Проведение мирных переговоров с Россией были единственным шансом спасти Украину. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщило итальянское издание Fatto Quotidiano.

«Запад пока не придумал волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — отметил автор статьи.

Кроме того, в материале подчеркивается, что украинский президент Владимир Зеленский просит у стран Запада всё больше оружия, несмотря на то, что кассетные бомбы, ракеты ATACMS, танки Leopard, реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow уже получены Киевом.

Между тем 22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Накануне бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что начало переговоров между Украиной и Россией зависит от США. По его словам, Зеленский может отменить указ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.

20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если Зеленский не согласится на мирные переговоры с Россией. Тогда экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием.

9 ноября стало известно, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.