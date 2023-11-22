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В Италии назвали единственный способ спасти Украину

Fatto Quotidiano: переговоры были единственным шансом спасти Украину
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Проведение мирных переговоров с Россией были единственным шансом спасти Украину. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщило итальянское издание Fatto Quotidiano.

«Запад пока не придумал волшебного оружия, потому что единственным таким оружием были переговоры в начале конфликта», — отметил автор статьи.

Кроме того, в материале подчеркивается, что украинский президент Владимир Зеленский просит у стран Запада всё больше оружия, несмотря на то, что кассетные бомбы, ракеты ATACMS, танки Leopard, реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow уже получены Киевом.

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Между тем 22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Накануне бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью «Известиям» заявил, что начало переговоров между Украиной и Россией зависит от США. По его словам, Зеленский может отменить указ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.

20 ноября Зеленский выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что по Украине может пройти волна протестов, если Зеленский не согласится на мирные переговоры с Россией. Тогда экс-помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Украина должна найти способ договориться с Россией или она столкнется с внутренним восстанием.

9 ноября стало известно, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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