Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ

ЦБ прокомментировал запрет на торговлю акциями зарубежных компаний на льготных условиях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ собирается запретить торговать акциями зарубежных компаний на льготных условиях. Соответствующий проект Минфина был опубликован 21 ноября на портале проектов нормативных правовых актов. В ЦБ РФ прокомментировали «Известиям» введение данного запрета.

Отмечается, что проект постановления Минфина ограничивает возможность приобретения на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) ценных бумаг любых иностранных эмитентов. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 января 2024 года.

Как указали в ЦБ, цель данного ограничения — исключить налоговые льготы в отношении иностранных финансовых инструментов. Это должно повысить эффективность мер бюджетной поддержки для развития российской экономики.

Банк России поддерживает предложения Минфина. В регуляторе подчеркнули, что налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику.

Минутная сделка: пройдут ли торги зарубежными акциями на СПБ Бирже 6 ноября
В пятницу площадка снова открылась, но лишь для покупки и продажи российских бумаг

Ранее, 31 июля, в Госдуму был внесен законопроект, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023