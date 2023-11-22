Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ

Правительство РФ собирается запретить торговать акциями зарубежных компаний на льготных условиях. Соответствующий проект Минфина был опубликован 21 ноября на портале проектов нормативных правовых актов. В ЦБ РФ прокомментировали «Известиям» введение данного запрета.

Отмечается, что проект постановления Минфина ограничивает возможность приобретения на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) ценных бумаг любых иностранных эмитентов. Планируется, что новые правила вступят в силу 1 января 2024 года.

Как указали в ЦБ, цель данного ограничения — исключить налоговые льготы в отношении иностранных финансовых инструментов. Это должно повысить эффективность мер бюджетной поддержки для развития российской экономики.

Банк России поддерживает предложения Минфина. В регуляторе подчеркнули, что налоговые льготы должны стимулировать вложения в российскую экономику.

Ранее, 31 июля, в Госдуму был внесен законопроект, призванный ограничить компаниям с иностранным владением возможность исследовать рынок РФ.