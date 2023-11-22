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Жителя Коми оштрафовали на 50 тыс. рублей за продажу самогона

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Жителя поселка Вухтым в Республике Коми оштрафовали за незаконную продажу самогона. Уголовное дело рассматривал Прилузский районный суд, сообщает ИА «Комиинформ» в среду, 22 ноября.

Установлено, что в марте 2023 года 45-летнего мужчину привлекли к административной ответственности за розничную продажу алкогольной продукции. Его предупредили о возможном привлечении к уголовной ответственности за продолжение незаконной торговли, но селянин выводов для себя не сделал.

В ночь на 30 августа 2023 года злоумышленник продал две бутылки объемом 0,5 л самогона жительнице поселка. После этого на него возбудили уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Мужчину признали виновным. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

В конце октября сообщалось, что пенсионера из Псковской области наказали за продажу смертельно опасного самогона. Жидкость содержала сивушные масла в количестве, превышающем допустимые нормы более чем в 100 раз.

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