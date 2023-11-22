Доходному дому Тюляевой в Москве вернули исторический облик

В Москве завершили реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой, построенного в 1900 году. Зданию вернули исторический облик. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Доходный дом Тюляевой располагается на улице Забелина. Он построен в стиле эклектики с элементами модерна и вошел в ансамбль городской усадьбы Сумарокова – Тюляевой, отмечает агентство городских новостей «Москва». Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Мэр отметил, что до революции в нем располагались большие квартиры, каждая из которых занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков, уточняет RT.

С годами в доходном доме появилось много перегородок, но реставраторы восстановили историческую планировку, а также декор, пишет «Москва 24». Помимо этого, специалисты раскрыли вход со стороны главного фасада, отмечает НСН. Также было восстановлено панно с растительным орнаментом — при реставрации эксперты опирались на архивные документы и фотографии. Также удалось воссоздать деревянные окна, отреставрировать кровлю и входную калитку, сообщает телеканал «360».

21 ноября заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что пользователи «Активного гражданина» выберут лучший объект реставрации 2023 года по версии москвичей. Голосование продлится до 26 ноября включительно.