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Доходному дому Тюляевой в Москве вернули исторический облик

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В Москве завершили реставрацию доходного дома Натальи Тюляевой, построенного в 1900 году. Зданию вернули исторический облик. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Доходный дом Тюляевой располагается на улице Забелина. Он построен в стиле эклектики с элементами модерна и вошел в ансамбль городской усадьбы Сумарокова – Тюляевой, отмечает агентство городских новостей «Москва». Сейчас здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Мэр отметил, что до революции в нем располагались большие квартиры, каждая из которых занимала отдельный этаж. В некоторых помещениях сохранились изразцовые угловые печи, а в парадных залах — декоративная отделка потолков, уточняет RT.

С годами в доходном доме появилось много перегородок, но реставраторы восстановили историческую планировку, а также декор, пишет «Москва 24». Помимо этого, специалисты раскрыли вход со стороны главного фасада, отмечает НСН. Также было восстановлено панно с растительным орнаментом — при реставрации эксперты опирались на архивные документы и фотографии. Также удалось воссоздать деревянные окна, отреставрировать кровлю и входную калитку, сообщает телеканал «360».

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21 ноября заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что пользователи «Активного гражданина» выберут лучший объект реставрации 2023 года по версии москвичей. Голосование продлится до 26 ноября включительно.

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