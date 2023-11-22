В ЦАХАЛ указали на отсутствие информации о начале режима прекращения огня в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари 22 ноября сообщил, что военные пока не знают, когда в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня.

«Я не знаю, когда начнется прекращение огня. Мы будем готовы сделать всё, что нужно. Сейчас мы сосредоточены на военных действиях. Сегодня мы продолжали раскрывать туннели, уничтожать их, это мы будем делать и в ближайшие часы, мы будем продолжать работать, пока не наступит этап, когда нужно будет остановиться», — сказал он в ходе брифинга.

Как отметил Хагари, армия следует распоряжениям правительства и готова прекратить оперативную деятельность в любой момент. По его словам, ЦАХАЛ сможет закрепиться на территории и удерживать ее, а также обеспечить условия для возвращения похищенных.

«Так что мы сможем создать оперативные условия (для соблюдения режима прекращения огня. — Ред.), они будут сложными, но мы справимся с этим», — добавил представитель израильской армии.

Он особо отметил, что по завершении первого этапа освобождения заложников израильские войска намерены возобновить проведение военной операции в Газе.

Ранее в этот день десантные силы ЦАХАЛ провели рейд на аванпост и офис разведки палестинского движения ХАМАС в районе Тель-эль-Хава города Газа.

Также ЦАХАЛ сообщила о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС в районе Шейх-Заид. Согласно данным израильских сил, в ходе операции было ликвидировано несколько десятков боевиков движения.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. Отмечается, что освобождение еще десяти человек даст дополнительный день затишья в боевых действиях. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обмен заложниками между сторонами палестино-израильского конфликта является «первой положительной новостью из Газы за долгое время».

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что обмен заложниками будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления. На это время будет объявлена гуманитарная пауза.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.