Четыре человека получили ранения из-за ракетных ударов по объектам в Дамаске
Четыре человека получили ранения из-за израильских ракетных ударов в сирийской провинции Дамаск. Об этом 22 ноября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«22 ноября в период с 02:32 до 02:44 вооруженные силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск», — заявил контр-адмирал на брифинге.
В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения, отметил Кулить.
Ранее, 22 ноября, сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском.
До этого, 17 ноября, в ЦПВС сообщили об ударе двух тактических истребителей F-16 ВВС Израиля управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Дежурные силы сирийской ПВО сбили тогда пять авиабомб. Жертв и пострадавших в результате авиаудара не было.
11 ноября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала обстрел со стороны Сирии. После этого израильская сторона нанесла ответный удар по сирийской территории.
10 ноября в ЦПВС сообщили, что два истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли авиаудар по позициям ВС Сирии в провинции Хомс. Данные по пострадавшим или погибшим не приводились.