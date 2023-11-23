Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

В музеях Москвы появились более 30 тыс. новых экспонатов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 33 тыс. новых экспонатов пополнили музеи Москвы в 2023 году. Об этом в среду, 22 ноября, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, среди них — архивные фотографии, редкие полотна, декоративные предметы интерьера и «готические» скульптуры. Сотрудники столичных музеев проделали масштабную работу по поиску, отбору и приобретению этих ценных предметов культуры.

В частности, музеи Москвы получили фотографии Николая Рахманова, Макса Пенсона, Дмитрия Козлова и других мастеров, сообщает агентство городских новостей «Москва». Музей К.Г. Паустовского получил свыше 500 предметов из архива писателя, пишет RT.

Помимо этого, более 350 произведений искусства появились в коллекции Государственного музея А.С. Пушкина, сообщает телеканал «360».

Собянин отметил, что часть новых экспонатов передали музеям москвичи. Некоторые предметы пополнили музейные коллекции по итогам работы археологов, уточняет сайт aif.ru. Он пригласил москвичей посмотреть на новые экспонаты на традиционных выставках новых поступлений, пишет НСН.

Культурная неделя: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть с 2 по 8 ноября

19 ноября заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о проекте «Музейная Москва онлайн». По ее словам, она включает порядка 120 тыс. экспонатов — это фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов столичных выставочных площадок. Всего на портале представлены 290 тематических альбомов и собраны коллекции более тысячи виртуальных выставок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023