В музеях Москвы появились более 30 тыс. новых экспонатов

Свыше 33 тыс. новых экспонатов пополнили музеи Москвы в 2023 году. Об этом в среду, 22 ноября, в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, среди них — архивные фотографии, редкие полотна, декоративные предметы интерьера и «готические» скульптуры. Сотрудники столичных музеев проделали масштабную работу по поиску, отбору и приобретению этих ценных предметов культуры.

В частности, музеи Москвы получили фотографии Николая Рахманова, Макса Пенсона, Дмитрия Козлова и других мастеров, сообщает агентство городских новостей «Москва». Музей К.Г. Паустовского получил свыше 500 предметов из архива писателя, пишет RT.

Помимо этого, более 350 произведений искусства появились в коллекции Государственного музея А.С. Пушкина, сообщает телеканал «360».

Собянин отметил, что часть новых экспонатов передали музеям москвичи. Некоторые предметы пополнили музейные коллекции по итогам работы археологов, уточняет сайт aif.ru. Он пригласил москвичей посмотреть на новые экспонаты на традиционных выставках новых поступлений, пишет НСН.

19 ноября заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о проекте «Музейная Москва онлайн». По ее словам, она включает порядка 120 тыс. экспонатов — это фотографии произведений искусства и артефактов разных эпох из фондов столичных выставочных площадок. Всего на портале представлены 290 тематических альбомов и собраны коллекции более тысячи виртуальных выставок.