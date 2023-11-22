Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что она довольна словами президента РФ Владимира Путина на G20 о необходимости искать возможность для прекращения боевых действий на Украине.

«Что касается участия Путина, <...> то я услышала тот факт, что Россия хотела бы работать над мирным урегулированием. Меня радует, но думаю, что это можно быстро показать на деле <...> путем вывода войск», — сказала она в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, трансляция которой велась на YouTube-канале Crannofonix.

Онлайн-саммит был организован председательствующей в этом году в G20 Индией. На нем выступил российский лидер. Он указал на то, что Украина, а не Россия, отказалась от ведения переговоров и закрыла себе пути для такого диалога.

20 ноября президент Украины Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

При этом ранее, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

В октябре Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.