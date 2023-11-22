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Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий

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Президент РФ Владимир Путин 22 ноября заявил, что боевые действия — это трагедия и нужно думать о ее прекращении.

«Военные действия — это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной», — сказал он в ходе онлайн-выступления на саммите G20.

Как отметил Путин, именно Киев вышел из диалога указом президента Украины Владимира Зеленского, «запрещающим вести с Россией такие переговоры».

Путин также обратил внимание на то, что некоторые из выступавших на саммите говорили о потрясении из-за «агрессии» России на Украине. Он задался вопросом, не потрясают ли их события 2014 года на Украине, после которых начался конфликт в Донбассе, или «истребление» гражданских лиц в секторе Газа.

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Ранее, 20 ноября, Зеленский в интервью британской газете The Sun выступил против проведения мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

9 ноября обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер сообщил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

18 октября Путин заявлял, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

В Стамбуле 29 марта 2022 года состоялся последний раунд переговоров между Россией и Украиной. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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