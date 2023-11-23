В Вешняках началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы

В столичном районе Вешняки началась реставрация церкви Успения Пресвятой Богородицы, построенной в 1645 году боярином Федором Шереметевым. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в здании, расположенном на улице Юности, уже расчистили стены от загрязнений, уложили напольное покрытие и приступили к консервации живописи. «Специалистам предстоит укрепить фундамент, заменить перекрытия, привести в порядок фасады и отреставрировать интерьеры. Отдельное внимание уделят иконостасам, в частности восстановят утраченные декоративные элементы», — рассказала Сергунина.

Реставраторы, в частности, будут работать над восстановлением декоративных тябел — это брусья-полки алтарной перегородки для установки икон. Они были выполнены в разных техниках: роспись, рельефная резьба с золочением, ажурный оловянно слюдяной декор и басма (представляет из себя тиснение рельефных рисунков с помощью специальных матриц).

К реставрации фасадов специалисты приступят весной, когда установится подходящая температура.



С момента постройки здание церкви неоднократно перестраивалось. В период Великой Отечественной войны в нем размещался склад, мастерская по ремонту танковых двигателей, затем столовая и конюшня. Первоначальное убранство не сохранилось, но уцелели несколько старинных икон XVI–XIX веков, в том числе три образа работы царского изографа Тихона Филатьева.

В ходе реставрации в 1888 году в церкви установили новый иконостас из белого мрамора с металлическими узорчатыми Царскими вратами.

Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Памятник сочетает древнюю архитектуру с зодчеством XIX века — остроконечные шатровые навершия с куполами.