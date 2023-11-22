Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве, сообщил вечером 22 ноября «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, горят складские помещения в поселке Мосрентген. Огнем охвачено здание на Проектируемом проезде.

Очаг пожара находился на территории логистического центра. На месте пожара работают сотрудники МЧС, прибыли полицейские, добавил источник.

Ранее, 10 ноября, в Подмосковье произошел пожар на складе с шинами авиакомпании S7. Общая площадь пожара составила 2,6 тыс. кв. м.

Возгорание произошло в промзоне «Технопарк» поселка Горки Ленинские.