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Контактная группа по Газе указала на невозможность оправдания действий Израиля

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Контактная группа по ситуации в секторе Газа на переговорах в Париже и Лондоне указала на то, что «преступления Израиля», совершенные в палестинском анклаве, не должны быть оправданы. Об этом 22 ноября сообщил корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

По его словам, в ходе встреч делегация подчеркнула важность достижения прекращения огня в Газе, отметив, что «преступления Израиля» не должны быть оправданы, а страны, имеющие влияние на Тель-Авив, должны действовать в соответствии с нормами международного права для достижения всеобъемлющего мира на основе принципа двух государств.

Кроме того, источник заявил, что группа также подчеркнула необходимость обеспечения контрольно-пропускных пунктов для доставки в Газу гуманитарной помощи, включающей продовольствие, воду и топливо.

В контактную группу по Газе входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Турции, Иордании, Нигерии, Палестины и Саудовской Аравии.

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Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль необходимо привлечь к ответственности за действия в секторе Газа и заставить соблюдать международной право. По его словам, все страны Запада игнорируют агрессию Израиля в секторе Газа.

Также в этот день премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны – члены «большой двадцатки» (G20) сошлись во мнении о необходимости разрешения конфликта в секторе Газе на основе принципа двух государств. Дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности, добавил Моди.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от таких условий.

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