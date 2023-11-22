Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве

Бывшего замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского задержали в Москве по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом 22 ноября сообщил источник «Известий».

В рамках расследования уголовного дела 78-летнему экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщает официальный портал столичных судов общей юрисдикции.

Другие подробности не приводятся.

Петр Нидзельский занимал пост заместителя министра энергетики в период с 1994 по 2004 год.

Ранее, 19 ноября, по обвинению в мошенничестве с незаконно добытой недвижимостью был арестован бывший руководитель управления Росимущества в Приморском крае. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Возбужден ряд уголовных дел, предусматривающих злоупотребление должностными полномочиями, пособничество в сбыте незаконного имущества и мошенничестве организованной группой.