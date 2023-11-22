Выигравшие астрономическую олимпиаду школьники вернулись в Россию

Члены сборной России, выигравшие Открытую международную астрономическую олимпиаду (OWAO 2023), 22 ноября вернулись в Москву.

Школьники получили шесть золотых медалей, набрав максимальное количество баллов.

Дмитрий Тимофеев стал абсолютным победителем, проявив лучшие результаты по набранным баллам. Вместе с ним высшую награду получили Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.

Национальный тренер по астрономии и астрофизике Иван Утешев рассказал, что задания были очень серьезные, но многие работы школьники сделали очень чисто и четко на полный балл.

«Всегда есть куда стремиться, но, кажется, что в этом году все задачи, которые были поставлены, и даже самые смелые ожидания оправдались», — сказал он.

Олимпиада длилась неделю, за это время участники прошли четыре тура и решили 97 задач.

В сентябре российские школьники победили на Международной олимпиаде по информатике. Перед участниками стояла задача решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.