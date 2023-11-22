Частный приют для бездомных животных «Добрый пес» создали в Хабаровске

В Хабаровске создан новый частный приют для бездомных животных «Добрый пес». Об этом сообщает городская администрация.

«Группой неравнодушных представителей частного бизнеса при поддержке администрации города создано АНО «Приют для бездомных животных «Добрый пес». Организация уже получила в пользование земельный участок в районе Березовского шоссе», — рассказала главный специалист производственного отдела городского управления ЖКХ Юлия Драновская.

Электричество к участку уже подведено, также присутствует наружное освещение. Сейчас ведутся работы по отсыпке и планировке территории, устройству пункта охраны. На участке обустроят вольеры для животных, зоны для выгула собак, помещения для сотрудников, пишет ИА AmurMedia.

Затем планируется приобрести модульные здания для постоянного и временного содержания собак и кошек, а также медблок, включающий стационар, ветеринарный пункт, карантинное помещение, приемное отделение.

Отмечается, что в 2023 году в Хабаровске запланирован отлов 2 тыс. беспризорных животных. На сегодняшний день отловлено 1010 собак и 168 кошек, на пожизненное содержание оставлены 27 животных, признанных агрессивными.

22 ноября сообщалось, что в Камчатском крае американский бульдог напал на 14-летнего мальчика и искусал его. Ребенка госпитализировали.