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Скользящий на льду в Башкирии домашний скот попал на видео

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Фото: скриншот
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Кадры, на которых стада домашнего скота не могут пересечь дорогу из-за образовавшейся гололедицы в Башкирии, 22 ноября появились в соцсетях Уфы.

На записи видно, как из-за непогоды животные «буксуют» и падают на проезжую часть. На первых кадрах трудности в передвижении возникают у мелкого рогатого скота — бараны не могут подняться со скользкой поверхности трассы.

На другой записи на льду, потеряв равновесие, распластались несколько коров. Одна из них буквально скатилась к воротам в дом.

По мнению пользователей, лучше остальных с заледеневшими дорогами справились лошади — табун переходит проезжую часть, бодро перебирая копытами.

Тем временем МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий. Так, в ближайшие сутки прогнозируются метели, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы. Местами ветер усиливается до 15–20 м/с, указано на сайте ведомства.

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В понедельник, 20 ноября, исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил, что экстремальные погодные явления станут нормой для средней полосы России. Он предупредил, что само по себе появление такого циклона в практически уже зимний сезон — необычное явление, которое свидетельствует об определенной перестройке климатической системы.

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