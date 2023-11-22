СМИ сообщили о планах минспорта Украины лишить званий уехавших спортсменов

Украинское министерство молодежи и спорта совместно со спортивными федерациями республики прорабатывают вопрос о лишении спортивных званий атлетов и тренеров, сбежавших из страны после начала конфликта на Украине. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил украинский журнал «Фокус» со ссылкой на письмо ведомства.

Журнал уточняет, что украинским спортсменам и их тренерам с февраля 2022 года разрешено покидать страну, чтобы представлять ее на соревнованиях. Такой возможностью воспользовались 9058 человек.

Однако 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским не вернулись на Украину после начала конфликта.

«Минспорта [Украины] и спортивные федерации угрожают уклоняющимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий», — говорится в сообщении.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что член национальной сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан отказался возвращаться в страну после соревнований в Италии и остался в Европе. Уточнялось, что у профессионального рыбака есть ребенок, а его жена не желает жить в постоянном стрессе.