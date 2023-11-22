Президент России Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса «Большая перемена» среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования, телеграмма главы государства опубликована 22 ноября на сайте Кремля.

По словам российского лидера, конкурс дает участникам новые знания, навыки, а также возможность начать поставленные задачи. В 2023 году к конкурсу присоединился почти 1 млн новых участников, популярность «Большой перемены» растет.

«Все вы проявили незаурядное усердие и упорство, справились со сложными заданиями и отлично выступили в финале. Многие уже определились с будущей профессией, поэтому полученный здесь опыт вы сможете применить на практике, ведь «Большая перемена» — это новые знания и навыки, умение работать в команде, совместно решать поставленные задачи», — отметил Путин.

Президент добавил, что основа успешного развития экономики России заключается в работе государства по созданию рабочих мест, подготовке молодых квалифицированных специалистов.

В текущем году соревнования конкурса были объединены темой «Горжусь Россией», отметил президент. Также он поблагодарил педагогов и наставников участников.

В марте на федеральной территории «Сириус» стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса «Большая перемена». Полгода учащиеся и их педагоги из разных регионов страны представляли свои проекты и поделятся историями успеха.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».