Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Саратовской области
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Выигравшие астрономическую олимпиаду школьники вернулись в Россию
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело
Сюжет:

Путин предложил подумать о прекращении трагедии военных действий

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин, выступая 22 ноября на онлайн-саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить военные действия, ставшие трагедией на Украине.

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию!» — сказал президент.

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напомнил Путин, Киев публично вышел из процесса переговоров о мире.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Sun выступил против мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

До этого, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

Контрнаступление на Украину: почему на Западе заговорили о перемирии с Россией
Киев готовится к «трудному политическому сезону»

В октябре Путин заявлял, что Киеву необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023