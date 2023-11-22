Президент России Владимир Путин, выступая 22 ноября на онлайн-саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить военные действия, ставшие трагедией на Украине.

«Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию!» — сказал президент.

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, напомнил Путин, Киев публично вышел из процесса переговоров о мире.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Sun выступил против мирных переговоров с Россией, несмотря на тяжелое положение украинской армии. Он подчеркнул, что исключает дружбу с РФ.

До этого, 9 ноября, обозреватель издания Responsible Statecraft Тед Снайдер заявил, что Зеленский вскоре может согласиться на переговоры из-за давления со стороны США.

В октябре Путин заявлял, что Киеву необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.