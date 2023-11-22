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Кеннеди-младший пообещал демонтировать «военную империю» США

Кеннеди-младший в годовщину убийства дяди пообещал демонтировать «военную империю» США
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Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson - CNP
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Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в годовщину убийства в 1963 году своего дяди Джона Кеннеди 22 ноября пообещал демонтировать «американскую военную империю» в случае своего избрания.

«Если американский народ изберет меня своим президентом, то я возобновлю процесс (который зондировал мой дядя 60 лет назад) демонтажа американской военной империи. Я верну вооруженные силы к их истинной функции защиты родной страны», — написал он в материале для Fox News.

Кроме того, Кеннеди-младший отметил, что он намерен прекратить «безрассудную и воинственную» политику в отношении России и Китая, а также пообещал ликвидировать большую часть американских баз, находящихся вне США.

«Сегодня наша страна пошатнулась под долговым бременем в $33 трлн, большая часть которого является результатом военных расходов», — подчеркнул кандидат в президенты.

По его словам, президент Джон Кеннеди руководствовался «сильной и идеалистической приверженностью миру». Он не начал войну в Лаосе и в Берлине, не вторгся в Кубу, а также отказался бомбить ракетные установки СССР во время Карибского кризиса, добавил Кеннеди-младший.

«Еще не поздно сойти с пути войны и вступить на путь мира, который Джон Ф. Кеннеди предвидел для нашей страны. Даже в нынешнем запущенном состоянии Америка обладает крупнейшим в мире ВВП, богатыми природными ресурсами, а также изобретательным и предприимчивым населением», — отметил в своей публикации кандидат в президенты.

Джон Фитцджеральд Кеннеди, дядя Кеннеди-младшего, был 35-м президентом США от демократической партии. За время своего президентства ему удалось урегулировать несколько крупных кризисов периода холодной войны, а также предпринять серьезные шаги по устранению расовой дискриминации в стране. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в результате покушения в Далласе во время следования в открытом президентском кортеже.

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Кеннеди-младший сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США 9 октября. По мнению аналитиков, политик может заручиться поддержкой и республиканцев, и демократов. При этом согласно результатам исследования The Messenger/HarrisX, на демократических праймериз кандидатуру племянника 35-го президента поддержали бы 26% всех респондентов (для сравнения, у Байдена этот показатель — на уровне 31%).

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