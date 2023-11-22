Центр для одаренных детей создадут в Южно-Сахалинске к сентябрю 2024 года

В Южно-Сахалинске 1 сентября 2024 года намерены открыть центр для одаренных детей. Его создадут на базе учебно-тренировочного центра «Восток», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас необходимо завершить строительство образовательного корпуса, чтобы с 1 сентября 2024 года весь комплекс был готов к приему детей», — заявил губернатор Валерий Лимаренко на первом заседании попечительского совета 21 ноября.

Ежегодно в центре смогут заниматься 3,5 тыс. школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Для подростков будут доступны различные программы по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».

Как уточняет ИА SakhalinMedia, продолжительность смен составит от семи до 21 дня. Преподавать в центре будут лучшие специалисты региона.