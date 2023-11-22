Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников, удерживаемых сторонниками палестинского движения ХАМАС в Газе, сообщила 22 ноября телерадиокомпания Kan в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отмечается, судьи установили, что в данном случае необходимость для вмешательства высшей судебной инстанции отсутствует.

«Оснований для вмешательства суда нет ввиду широкой свободы действий, предоставленной правительству при принятии решений явно политического характера», — сказано в заявлении.

Иск был подан ранее в этот день форумом семей погибших и жертв терроризма «Выбирая жизнь».

Кабмин Израиля 22 ноября одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы. ХАМАС и власти Израиля договорились о том, что взамен на 150 палестинских заключенных отпустят на свободу 50 заложников, включая женщин и детей до 19 лет.

21 ноября старший советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев сообщил, что в случае одобрения сделки с ХАМАС об освобождении пленных Израиль сможет приступить к ее осуществлению 23 ноября. На вопрос о возможном продлении периода прекращения огня в рамках сделки он подчеркнул, что Израиль может рассмотреть такой вариант.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что Тель-Авиву предстоит принять тяжелое решение по сделке об освобождении заложников в секторе Газа. Израильский лидер также подчеркнул, что в планах довести до конца военную операцию в секторе Газа даже после возможного временного прекращения огня, чтобы освободить часть заложников.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.