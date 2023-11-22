Движение по второй части путепровода на улице Джамбула запустили в Иркутске

В Иркутске открыли движение по второй части реконструируемого путепровода на улице Джамбула. Об этом городская администрация сообщает в среду, 22 ноября.

«Перед запуском объект проверила комиссия. В ее состав вошли представители ГИБДД, строительного контроля, проектных, сетевых и эксплуатирующих организаций. По итогам подрядчику было предписано устранить ряд замечаний», — говорится в сообщении.

По словам главного инженера подрядной организации Павла Ляхова, рабочим осталось убрать временные конструкции и строительный мусор, установить дорожные знаки, нанести разметку, доделать барьерное ограждение. После этого путепровод будет готов к приемке, пишет ИА IrkutskMedia.

Протяженность объекта составляет 174,3 м. Реконструкция направлена на увеличение пропускной способности на улицах Джамбула, Боткина, Трактовой.