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Готовность станции «Тютчевская» метро Москвы составляет 80%

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Готовность будущей станции «Тютчевская» Троицкой линии Московского метрополитена составляет 80%. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции.

Чиновник отметил высокие темпы строительства Троицкой линии, высокую степень ее готовности и поручил завершить строительство раньше намеченного срока. Уже пройдены перегонные тоннели от станции «Академическая» до станции «Коммунарка». На «Тютчевской» специалисты уже приступили к отделочным работам, отмечает агентство городских новостей «Москва». После ее открытия местные жители смогут экономить до 50 минут в день, также будет проще добираться до БКЛ и МЦК.

Собянин отметил, что строительство станций первой очереди Троицкой линии идет по плану. Основные строительные и отделочные работы завершат в следующем году, сообщает телеканал «360».

Кроме этого, станет свободнее на прилегающих участках МКАД, на Калужском шоссе и Профсоюзной улице, отмечает сайт aif.ru. Открытие участка новой ветки также разгрузит станцию «Теплый Стан» Калужско-Рижской линии.

Троцкая линия столичной подземки с 17 станциями пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Протяженность линии составит 43 ум, уточняет RT. Отмечается, что в зоне будущей линии проживают более 1,5 млн человек, в том числе 850 тыс. — в пешей доступности от будущих станций. Ожидается, что пассажиропоток на вход превысит 300 тыс. пассажиров ежедневно, пишет НСН. Кроме того, ожидается, что почти 230 тыс. пассажиров ежедневно будут делать пересадку в МЦК и других веток, отмечает сайт kp.ru.

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Станция «Тютчевская» станет восьмой на Троицкой линии, всего на ней расположатся 17 станций. Из наземного павильона для пассажиров будут работать выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген.

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