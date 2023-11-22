В Забайкалье завершили ремонт дороги к селу Талман-Борзя

В Забайкальском крае отремонтировали дорогу, обеспечивающую подъезд к селу Талман-Борзя в Приаргунском районе. Об этом сообщает региональное министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

«Проведена приемочная комиссия. В настоящее время все работы завершены, и она введена в эксплуатацию. Ремонт производился благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении.

Как рассказал глава минстроя Вадим Решетник, работы проводились в несколько этапов. Дорожники восстановили земляное полотно и дорожную одежду, уложили покрытие, обновили примыкания и пересечения, установили две автобусные остановки, а также отремонтировали искусственные сооружения, пишет ИА ChitaMedia.

Стоимость ремонта составила 119,7 млн рублей. Контракт предусматривал сдачу объекта в январе 2024 года, однако подрядчик, которым выступило «Забдорстрой», завершил работы раньше срока.