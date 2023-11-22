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ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе

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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Десантные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провели рейд на аванпост и офис разведки палестинского движения ХАМАС в районе Тель-эль-Хава города Газа. Об этом вечером 22 ноября ЦАХАЛ сообщила в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Бойцы боевой группы парашютно-десантной бригады ведут наступление в районах Исса и Тель-эль-Хава. Бойцы совершили налет на аванпост бригады в городе Газа и офис военной разведки ХАМАС», — указано в тексте.

Уточняется, что в результате рейда израильские военнослужащие собрали материалы разведывательного и технического характера, а также сведения о подпольной инфраструктуре палестинского движения.

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Ранее в этот день ЦАХАЛ сообщила о проведении операции в штаб-квартире северной бригады ХАМАС в районе Шейх-Заид. Согласно данным израильских сил, в ходе операции было ликвидировано несколько десятков боевиков движения.

До этого министерство юстиции Израиля опубликовало список палестинских заключенных из 300 человек, которые могут подлежать освобождению в рамках соглашения по возврату заложников. По данным газеты The Times of Israel, в соответствии с соглашением Израиль в первые четыре дня освободит до 150 человек в обмен на 50 заложников, план по возвращению которых правительство страны одобрило 22 ноября.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что обмен заложниками будет проводиться в течение четырех дней с возможностью продления. На это время будет объявлена гуманитарная пауза.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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