Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине

Стратегия Евросоюза (ЕС) по украинскому конфликту провалилась, Россию победить не удастся, и поэтому ЕС должен перейти к новому плану действий, заявил 22 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Цюрихе на праздновании 90-летия швейцарского консервативного еженедельника Die Weltwoche.

Орбан напомнил, что Венгрия с самого начала осудила действия России в отношении Украины, но реакция Запада на них была неправильной.

«Какой была наша стратегия? Украинцы сражаются и побеждают на фронте, а русские проигрывают на поле боя. Какова реальность? Украинцы сражаются и умирают. К чему мы пришли? Россия не проиграет, и в ее политике ничего не изменится. Поэтому мы должны смотреть в лицо реальности. Мы должны перейти к плану Б», — сказал венгерский премьер.

Он подчеркнул, что у ЕС пока нет такого плана, а вместо смены стратегии Брюссель предлагает продолжить помощь Киеву.

По мнению Орбана, единственный способ «остановить бессмысленную гибель людей» — немедленное прекращение огня и начало переговоров.

Как ранее в среду сообщила «Газета.Ru», Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от ЕС Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева.

До этого, 13 ноября, Венгрия не поддержала выделение €500 млн на оружие Украине. Тогда Орбан заявлял, что Венгрия никогда не согласится увязать вопрос финансирования Украины из бюджета ЕС, а также ее прием в сообщество с возвращением Будапешту замороженных денег европейских фондов.