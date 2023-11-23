В Москве подвели итоги дней открытых дверей в учреждениях культуры

В этом году в столичной познавательной акции «Единый день открытых дверей» приняли участие более 200 тыс. человек. Самыми популярными площадками стали культурные центры «ЗИЛ», «Москворечье», «Зеленоград» и Дом культуры «Капотня». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, для посетителей были организованы лекции, конкурсы, творческие занятия и экскурсии. Специалисты культурных учреждений рассказывали о своей работе, презентовали кружки и студии.

Сергунина уточнила, что всего в этом году прошло четыре акции. «Более 300 площадок подготовили концерты, фестивали, литературные чтения, мастер-классы. Еще москвичей приглашали на исторические прогулки, посвященные разным районам столицы и их известным жителям», — отметила вице-мэр.

Наибольшее число участников акции (более 49 тыс. человек) было зафиксировано 26 августа. В день открытых дверей они учились играть на гитаре и лепили цветы из глины, создавали мультфильмы в технике перемещения кадра и осваивали 3D-моделирование. В кружки и секции по итогам записались порядка 2 тыс. горожан.

Последний в этом году единый день открытых дверей состоялся 4 ноября — тогда в акции приняли участие 37,7 тыс. человек. Они посещали открытые занятия в кружках и секциях, общались с преподавателями, а также смотрели спектакли и слушали лекции.