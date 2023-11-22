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Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
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Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском

Губернатор Махонин: поезд Адлер – Пермь продолжил движение по маршруту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Поезд Адлер – Пермь продолжил движение по маршруту после столкновения поезда с локомотивом под Ульяновском. Об этом в среду, 22 ноября, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Сам поврежденный локомотив заменили. Завтра поезд прибудет в Пермь», — уточнил он в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, пассажиров состава после аварии осмотрели медработники. В результате происшествия обошлось без серьезных травм, добавил он.

«Людей обеспечили всем необходимым, раздали одеяла, на следующей крупной станции будет организовано питание», — заключил Махонин.

Ранее в этот день помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что за медицинской помощью после столкновения поезда с локомотивом обратились пять человек, в том числе один ребенок в возрасте 11 лет. Он также уточнил, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.

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Инцидент произошел ранее в среду на станции Бряндино. Пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся с тепловозом в Ульяновской области. Машинист успел применить экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Как отмечается, подвижной состав с рельсов не сошел.

Межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

В РЖД сообщили о проведении внутренней проверки по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино. В компании также заявили о 25 пострадавших, среди них был один несовершеннолетний.

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