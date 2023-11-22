Германия за полторы недели передала Украине 20 БМП Marder и тысячи снарядов

Германия с 13 ноября отправила Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder и более 2 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Список вооружений размещен 22 ноября на сайте правительства страны.

Как отмечается, общее количество переданных за все время ФРГ данных БМП достигло 80 единиц.

За полторы недели Германия поставила Украине 2380 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. С начала конфликта всего было поставлено почти 22 тыс. этих боеприпасов.

«Средства на модернизацию составляют в общей сложности около €5,4 млрд на 2023 год, плюс разрешения на обязательства на последующие годы на сумму около €10,5 млрд. Эти средства в первую очередь должны быть использованы для военной поддержки Украины», — сказано в заявлении.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 13 ноября сказала, что в ФРГ обещают значительно нарастить поддержку Украины в следующем году. По ее словам, помощь продолжится даже в это время, когда Европа борется с палестино-израильским конфликтом. Тогда же стало известно, что Германия направит Украине еще две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T до конца 2023 года.

12 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Украине в следующем году до €8 млрд. Он также 19 октября обещал Украине пакет помощи для предстоящего зимнего сезона, в который могут войти дополнительный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot и зенитные установки Gepard, а также необходимые к ним боеприпасы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.