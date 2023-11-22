Платная парковка на бульваре Радищева в Твери заработает в декабре
Работа зоны платной парковки на бульваре Радищева в Твери возобновится с 4 декабря. Движение автомобильного транспорта уже восстановлено, сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожники завершили ремонт проезжей части и тротуаров, нанесена разметка, установлены искусственные неровности и дорожные знаки, в частности знаки 3.27 «Остановка запрещена». Он означает, что парковка автотранспорта на бульваре разрешена только вдоль тротуаров на правой стороне проезжей части.
В завершающей стадии находятся работы по модернизации уличного освещения. Как отмечают «Тверские ведомости», обновление бульвара проходило в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Также на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева появился светофор, оснащенный системой адаптивного управления «Умный перекресток». Объект тестировали в течение месяца. Сейчас доработана длительность фаз и синхронизирована его работа со следующим светофором на перекрестке с улицей Новоторжской.