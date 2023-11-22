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Друг погибшей при обстреле ВСУ актрисы Меньших рассказал о ее поездках в Донбасс

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Фото: скриншот
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Актриса и режиссер Полина Меньших, которая погибла в результате обстрела театра в Донецкой Народной Республике (ДНР), неоднократно ездила в Донбасс. Об этом 22 ноября рассказал «Известиям» ее друг, театральный режиссер Денис Лаврентьев.

«Насколько я понимаю, это был второй, может быть, третий раз. Она это не афишировала», — сказал он.

По словам Лаврентьева, Меньших хотела выступать перед жителями Донбасса, которые ежедневно сталкиваются с реальностью военных действий, чтобы поддержать их.

Актриса была невероятно талантливым человеком искусства и всегда старалась делиться своим талантом, добавил друг актрисы. В этой связи Лаврентьев указал на то, что сейчас множество учеников пишет в социальных сетях посты в ее память. При этом свои поездки в регион Меньших не афишировала, потому что была скромным человеком, отметил режиссер.

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О гибели хореографа, режиссера и педагога Полины Меньших из-за украинского обстрела Лаврентьев сообщил 21 ноября. Тогда же коллега артистки Анастасия Ципенко уточнила, что Меньших погибла 19 ноября во время выступления перед военнослужащими.

Позже стало известно, что выпущенный боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) из американской РСЗО HIMARS снаряд попал точно в крышу над сценой театра в Кумачово в ДНР. Зрительный зал театра и кресла в нем по большей части уцелели, но крыша над сценой была полностью разрушена.

Меньших являлась бессменным руководителем театров «Леге артис» и «Нежень», а также режиссером-постановщиком «Последнего испытания». Среди поставленных ею спектаклей — «Дорога на Берлин», «Танец — навсегда», «Сон на Ивана Купалу» и многие другие работы.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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