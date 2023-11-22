Путин поручил ужесточить наказание за незаконное получение данных из баз таможни

Президент России Владимир Путин поручил усилить уголовную ответственность за незаконное получение и распространение информации из баз данных таможенных органов. Соответствующее распоряжение было опубликовано 22 ноября на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Верховным Судом Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, ФСБ России и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих усиление уголовной ответственности за незаконное получение, использование или распространение информации, содержащейся в базах данных таможенных органов», — говорится в тексте.

Как уточняется на сайте, доклад по поручению президента должен быть представлен до 20 декабря 2023 года.

Ранее, в сентябре, Путин поручил правительству утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект предусматривает мероприятия со сбором данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования и технологий.