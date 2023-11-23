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Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках покупки авто на торгах

Юрист Боднар: перед покупкой авто на торгах по банкротству следует осмотреть машину
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Покупка автомобиля на торгах по банкротству — хороший способ сэкономить. При этом такой вариант приобретения авто имеет как свои преимущества, так и недостатки. Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что нужно учитывать при участии в торгах и какие есть плюсы и минусы такого способа.

Руководитель отдела по реализации изъятого имущества ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Павлов отметил, что при привлечении хороших специалистов по оценке на торгах можно выгодно купить автомобиль или спецтехнику.

«Покупка автомобиля на торгах по банкротству — понятная «очищенная» сделка. Количество банкротных процедур растет, имущество предприятия-банкрота реализуется на торгах. Торги организуются профессиональными участниками. И конечно, существуют профессиональные участники, которые выискивают ликвидное имущество, в частности автомобили для личных целей или целей перепродажи», — добавил адвокат, руководитель юридической компании «Стратегия» Дмитрий Краснощек.

При этом, по его словам, покупка имущества в преддверии процедуры банкротства несет большие риски. В то же время приобретение авто на стадии завершения процедуры банкротства он назвал чистой сделкой.

«Вы покупаете автомобиль, сумма сделки рыночная, и деньги попадают в конкурсную массу предприятия-банкрота. Риски минимальные. Достаточно зарегистрироваться на площадке, которая организовывает торги, внести задаток, и если вы выиграете торги, то вы вносите основную сумму за автомобиль, подписываете договор купли-продажи — и автомобиль ваш. Такую сделку уже не оспорят», — сказал Краснощек.

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Павлов, говоря о минусах покупки машины на торгах, объяснил, что в большинстве случаев стоянки не предоставляют полноценный осмотр транспорта.

«Сейчас мало площадок, которые позволяют детально ознакомиться с предметом выкупа. Из-за этого отсутствует возможность диагностики основных узлов и агрегатов, которые влияют на ходовые и эксплуатационные характеристики авто. Кроме того, без осмотра автомобиля нельзя проверить соответствие VIN-номера. Без диагностики авто клиент или компания покупают набор характеристик автомобиля по файлу с описанием, а все остальные дефекты остаются. Такие товары могут быть непригодными для реализации, их нельзя будет перепродать», — уточнил он.

Еще одним недостатком эксперт назвал наличие неполного пакета документов или недокомплект ключей. По его словам, иногда раскрывается не вся информация о лоте и нередко отсутствие некоторых бумаг, необходимых для оформления автомобиля.

«В случае с нехваткой комплектов ключей стоимость дубликатов может составлять 300–600 тыс. рублей, а сроки изготовления достигать шести месяцев», — добавил он.

Кроме того, на некоторые автомобили с аукционов распространяется запрет на регистрационные действия. Иногда эти ограничения снимаются за две недели, а нередко продолжают действовать на протяжении нескольких лет, обратил внимание Павлов.

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В то же время юрист, руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар рассказала, что возможность купить машину дешевле компенсируется «бюрократизированным» процессом участия в торгах: хорошие лоты продаются в основном на электронных торговых площадках, а для работы с ними нужна электронная цифровая подпись.

«Необходимо также внимательно ознакомиться с правилами работы с электронной торговой площадкой (единого стандарта нет), а также с условиями продажи: на какой счет переводить задаток и полную оплату, если выиграл на торгах. День в день купить тоже не получится — процесс торгов довольно долго длится», — отметила она.

При этом юрист уточнила, что для потенциальных участников таких торгов большим минусом может стать факт, что если задаток уже внесен, то после победы на торгах в случае отказа от заключения договора купли-продажи задаток не возвращается.

«Рекомендуем всегда осмотреть имущество очно, прежде чем участвовать в банкротных торгах. Нужно отдавать себе отчет, что приобретается имущество, бывшее в употреблении, и у него могут быть различные неочевидные дефекты. А еще на автомобилях иногда висят обременения из-за долгов, снять их не всегда быстро, так что банкротные торги — для терпеливых», — подчеркнула Боднар.

В свою очередь, Павлов посоветовал тщательно изучить пакет документов, который предоставляется по определенным лотам, а также ознакомиться с площадкой и понять уровень ее открытости.

Ранее, 3 ноября, в «СберАвто» сообщили «Известиям», что за январь–сентябрь 2023 года самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota.

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