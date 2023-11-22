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В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

Дело возбудили по факту гибели пенсионера после нападения собак в Приангарье

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В Усолье-Сибирском (Иркутская область) возбуждено уголовное дело о халатности по факту гибели пенсионера в результате нападения бродячих собак. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Нападение произошло днем 17 ноября недалеко от старого Китайского моста в районе СНТ «Нептун». Стая собак напала на 71-летнего мужчину, он скончался по дороге в больницу.

«Причиной смерти мужчины явились множественные рваные раны волосистой части головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшиеся массивной кровопотерей на фоне общего переохлаждения организма», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следователи уже истребовали у администрации района документацию по заключению контрактов на отлов животных в 2023 году, пишет ИА IrkutskMedia. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

22 ноября сообщалось, что в Камчатском крае американский бульдог напал на 14-летнего мальчика и искусал его. Ребенка госпитализировали.

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