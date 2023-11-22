Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о контрабанде золота

Солнцевский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина по делу о контрабанде слитков золота. Об этом в среду, 22 ноября, пишет московская межрегиональная транспортная прокуратура с своем Telegram-канале.

Подсудимого признали виновным по ч.3 ст.226.1 УК РФ, предусматривающей контрабанду стратегически важных товаров. Его приговорили к пяти годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, обвиняемый входил в состав группы, члены которой в августе 2022 года пытались незаконно перевезти слитки золота за границу. Часть группы под видом вылетающих в Ереван пассажиров проследовала со слитками драгоценного металла через «зеленый коридор» столичного аэропорта Внуково.

Другие соучастники для вылета в Дубай прошли в зону таможенного контроля с пустой ручной кладью. Встретившись в нейтральной зоне аэропорта, они обменялись багажом. Полиция изъяла в общей сложности 155 кг золота стоимостью свыше 543 млн рублей.

Ранее, 17 ноября, суд приговорил одного из участников группировки в пяти годам лишения свободы. Уголовные дела в отношении других соучастников выделены в отдельное производство и находятся на рассмотрении.

Ранее, 15 ноября, сотрудники таможни в аэропорту Домодедово в Москве задержали иностранца, который пытался незаконно провести в рюкзаке двое швейцарских часов стоимостью 6 млн рублей. Мужчине грозит уголовная ответственность за контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов.