Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе

«Большая двадцатка» (G20) считает, что конфликт в секторе Газе должен решиться на основе принципа двух государств. Об этом 22 ноября заявил председатель онлайн-саммита объединения, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Решение на основе двух государств необходимо для установления стабильности в Западной Азии. Дипломатия и диалог являются единственным способом разрешения геополитической напряженности», — сказал он.

Участники саммита обсудили ситуацию в экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации, а также другие актуальные вызовы. Виртуальный саммит организовала Индия, в ходе него также были подведены итоги председательства Нью-Дели в 2023 году.

На онлайн-саммит были приглашены лидеры всех членов «большой двадцатки», включая председателя Африканского союза, а также девять стран-гостей и главы 11 международных организаций.

О необходимости реализации на Ближнем Востоке формулы двух государств неоднократно заявили и лидеры, и политики многих стран. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном в октябре заявлял, что завершить палестино-израильский конфликт возможно только путем создания двух государств.

В том же месяце президент России Владимир Путин также указал на то, что основой урегулирования конфликта являются решения ООН о создании двух независимых суверенных государств. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за создание суверенного палестинского государства.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от таких условий.