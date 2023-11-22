Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Саратовской области
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Выигравшие астрономическую олимпиаду школьники вернулись в Россию
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

Пенсионер погиб в результате наезда двух автомобилей в Южно-Сахалинске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Южно-Сахалинске в результате наезда сразу двух автомобилей погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла вечером 21 ноября на 6-м км автодороги «Юго-Западный объезд города Южно-Сахалинска». Предварительно установлено, что 27-летняя водитель Nissan Teana сбила 65-летнего мужчину, который находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал другой автомобиль. От полученных травм мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель второй машины скрылся.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В тот же день гражданин Конго погиб в дорожно-транспортном происшествии на внутренней стороне КАД на севере Санкт-Петербурга. Иностранец, управляя красным Chevrolet, не справился с управлением и врезался в отбойник. Когда он вышел из машины, чтобы осмотреть ее, в авто влетела Lada. От удара иномарка сбила своего владельца.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023