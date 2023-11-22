Пенсионер погиб в результате наезда двух автомобилей в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске в результате наезда сразу двух автомобилей погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на региональное УГИБДД УМВД России.

Авария произошла вечером 21 ноября на 6-м км автодороги «Юго-Западный объезд города Южно-Сахалинска». Предварительно установлено, что 27-летняя водитель Nissan Teana сбила 65-летнего мужчину, который находился на проезжей части, но не собирался ее переходить.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него наехал другой автомобиль. От полученных травм мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи. Водитель второй машины скрылся.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В тот же день гражданин Конго погиб в дорожно-транспортном происшествии на внутренней стороне КАД на севере Санкт-Петербурга. Иностранец, управляя красным Chevrolet, не справился с управлением и врезался в отбойник. Когда он вышел из машины, чтобы осмотреть ее, в авто влетела Lada. От удара иномарка сбила своего владельца.