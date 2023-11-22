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Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Экономист Ордов: курс доллара до конца года будет держаться в пределах 93 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс доллара по отношению к рублю сохранится до конца текущего года примерно на уровне 93 рублей. Такой прогноз директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов сделал в среду, 22 ноября.

Он отметил, что этот средневзвешенный курс не вызывает опасений с точки зрения исполнения бюджета следующего года.

«Равновесный уровень для нас сегодня определяется Министерством финансов, то есть интересами бюджета, и Центральным банком (ЦБ), который больше радеет за снижение инфляции. Где-то там и рождается этот уровень, и он по нашим оценкам стал сейчас 92–93 рубля за доллар», — сказал эксперт в разговоре с Lenta.Ru.

По словам экономиста, излишнее укрепление может привести к ослаблению до 95–97 рублей в рамках компенсации доходов, связанных с российским экспортом.

Ордов также отметил, что на краткосрочный период доллар может опуститься до отметки в 85 рублей, но спрос на валюту с таким курсом возрастет и стоимость быстро откатится обратно.

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Согласно сайту Мосбиржи, на 17:12 доллар достиг уровня 88,3 рубля. Еще 1 ноября американская валюта торговалась в районе 92 рублей.

Накануне главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прокомментировал динамику курса рубля. По его словам, в ноябре — декабре курс доллара будет находиться в диапазоне 85—90 рублей, а евро — 88—93 рубля, передает RT.

4 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали, наблюдается стабилизация рубля. Курс сохранится в нынешних параметрах, подчеркнул он.

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