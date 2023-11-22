Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан предложил Евросоюзу переходить к плану Б по Украине
Общество
Путин рекомендовал регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию
Мир
Верховный суд Израиля отклонил иск против сделки об освобождении заложников
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Наука и техника
На станции «Восток» в Антарктиде собрали рекордный урожай овощей
Мир
Глава ЮНИСЕФ назвала сектор Газа самым опасным для детей местом в мире
Мир
Страны G20 назвали создание двух государств решением конфликта в Газе
Мир
ЦАХАЛ сообщила о захвате аванпоста и офисов разведки ХАМАС в Газе
Происшествия
Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Саратовской области
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Политика
Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ
Общество
Выигравшие астрономическую олимпиаду школьники вернулись в Россию
Общество
Поезд Адлер – Пермь продолжил движение после аварии под Ульяновском
Общество
В отношении бывшего бизнес-партнера Деревянко было возбуждено уголовное дело

Эксперт рассказал о действиях в случае отказа банка в выдаче денег вкладчикам

Переславский: банк может отказаться выдавать деньги в случае неплатежеспособности
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кредитные организации могут отказаться выдавать деньги вкладчикам в случае неплатежеспособности банка и из-за существующих ограничений законодательством, рассказал «Известиям» 22 ноября руководитель направления «Сопровождение» группы компаний CMS’ Николай Переславский. Эксперт также объяснил, что в этих случаях стоит делать.

«Если банк столкнулся с финансовыми трудностями и объявил о своей неплатежеспособности, то выдача денег вкладчикам может быть приостановлена или ограничена. В такой ситуации банк может обратиться к Центральному банку или к другим финансовым институтам для получения финансовой помощи или проведения процедуры реорганизации или ликвидации», — отметил Переславский.

Кроме того, банк может отказаться выдавать денежные средства, если у вкладчика просрочен паспорт, недоказанная история приобретения денег (больше 600 тыс. рублей), наложен арест на счета судебными приставами, уточнил он. Также деньги не выдадут несовершеннолетнему вкладчику без решения органов опеки.

В случае если кредитная организация отказывается выдавать деньги с депозита, вкладчикам стоит в первую очередь обратиться в банк.

«Первым шагом следует обратиться в банк и узнать причину отказа. Возможно, это временное ограничение или проблема, которая может быть решена, например, с предоставлением справки 2-НДФЛ», — сказал Переславский.

Если обращение в банк не приводит к результатам, можно обратиться к регулирующему органу, например в Центральный банк РФ, добавил он.

«В некоторых случаях вкладчики могут обратиться в суд для защиты своих прав и восстановления доступа к своим средствам», — объяснил Переславский.

Доход конем: ставки по вкладам приблизились к максимумам весны 2022-го
Какую доходность предлагают банки и стоит ли ждать дальнейшего роста процентов

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что, согласно данным проекта «Финуслуги», в начале этого месяца максимальная доходность вкладов в рублях достигла диапазона 14–17%, оказавшись рекордной с весны 2022 года. Проценты по депозитам выросли на 1,2–1,3 п.п. после увеличения Центробанком ключевой с 13 до 15% на заседании 27 октября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023