Эксперт рассказал о действиях в случае отказа банка в выдаче денег вкладчикам

Кредитные организации могут отказаться выдавать деньги вкладчикам в случае неплатежеспособности банка и из-за существующих ограничений законодательством, рассказал «Известиям» 22 ноября руководитель направления «Сопровождение» группы компаний CMS’ Николай Переславский. Эксперт также объяснил, что в этих случаях стоит делать.

«Если банк столкнулся с финансовыми трудностями и объявил о своей неплатежеспособности, то выдача денег вкладчикам может быть приостановлена или ограничена. В такой ситуации банк может обратиться к Центральному банку или к другим финансовым институтам для получения финансовой помощи или проведения процедуры реорганизации или ликвидации», — отметил Переславский.

Кроме того, банк может отказаться выдавать денежные средства, если у вкладчика просрочен паспорт, недоказанная история приобретения денег (больше 600 тыс. рублей), наложен арест на счета судебными приставами, уточнил он. Также деньги не выдадут несовершеннолетнему вкладчику без решения органов опеки.

В случае если кредитная организация отказывается выдавать деньги с депозита, вкладчикам стоит в первую очередь обратиться в банк.

«Первым шагом следует обратиться в банк и узнать причину отказа. Возможно, это временное ограничение или проблема, которая может быть решена, например, с предоставлением справки 2-НДФЛ», — сказал Переславский.

Если обращение в банк не приводит к результатам, можно обратиться к регулирующему органу, например в Центральный банк РФ, добавил он.

«В некоторых случаях вкладчики могут обратиться в суд для защиты своих прав и восстановления доступа к своим средствам», — объяснил Переславский.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что, согласно данным проекта «Финуслуги», в начале этого месяца максимальная доходность вкладов в рублях достигла диапазона 14–17%, оказавшись рекордной с весны 2022 года. Проценты по депозитам выросли на 1,2–1,3 п.п. после увеличения Центробанком ключевой с 13 до 15% на заседании 27 октября.