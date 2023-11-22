Оставшегося на зимовку аиста пытаются поймать в Калужской области

В Медынском районе Калужской области пытаются поймать белого аиста, который не улетел на зимовку вместе со своими сородичами. Пернатое неоднократно замечали рядом с дорогой или в полях близ деревни Дошино, а также в самом поселении.

Как отмечает газета «Весть», птица не выглядит ослабленной или больной, однако по каким-то причинам задержалась с отлетом. По заверениями специалистов, аист должен был отправиться в теплые края четыре недели назад.

Калужский орнитолог Юрий Галченков и основательница центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероникой Матюшиной планировали поймать аиста, чтобы уберечь его от нападений хищников, но птица не подпускает к себе близко. Специалисты надеются, что пернатое всё же само улетит на юг до наступления сильных морозов.

Похожий случай уже происходил в Медынском районе в 2021 году. Один из молодых аистов поселился в деревне Михальчуково, так как не смог улететь на юг. Позднее выяснилось, что у птицы имеется травма ноги. Ее выловили и передали в центр «Феникс».

Ранее в ноябре сообщалось, что стала известна дальнейшая судьба двух розовых фламинго, найденных ранее на территории Республики Алтай. Краснокнижных птиц разместят в Барнаульском зоопарке.